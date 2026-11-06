Vertex A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vertex A hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.020 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.02 Prozent auf 213.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch