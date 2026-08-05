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05.08.2026 06:37:00
Vertex A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vertex A hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 204.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vertex A einen Umsatz von 184.6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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