Versus System präsentierte Quartalsergebnisse

Versus System hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.10 USD gegenüber 0.140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24.75 Prozent auf 1.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Versus System 2.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch