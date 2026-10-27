|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 13:36:36
Verstoss gegen Einigung? US-Kritik an EU-Kredit für Airbus
(Ausführliche Fassung)
WASHINGTON (awp international) - US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hat die Rekordförderung der EU für Flugzeughersteller Airbus scharf kritisiert und vor einem Verstoss gegen ein Handelsabkommen gewarnt. "Ich hatte aufrichtig gehofft, dass handelsverzerrende europäische Subventionen für Airbus der Vergangenheit angehören", teilte Greer mit.
Trotz mehrerer Anfragen lägen ihm weiter keine Einzelheiten zu dem Drei-Milliarden-Euro Kredit vor, den die Europäische Investitionsbank (EIB) im Juni angekündigt hatte. Greer kritisierte, die aktuelle Situation führe zu erheblicher Unsicherheit und schrieb davon, "einen Verstoss gegen die Bedingungen unseres hart erkämpften LCA-Abkommens zu vermeiden".
EIB weist Vorwurf zurück
Die EIB ist als EU-Institution für langfristige Finanzierungen zuständig. Die Eigentümer sind die Mitgliedstaaten. Die EIB hatte im Juni mitgeteilt, Airbus solle mit dem Rekordkredit seine technologische Führungsrolle in der zivilen und militärischen Luftfahrt weiter ausbauen.
Eine EIB-Sprecherin teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: "Das EIB-Darlehen an Airbus wurde im Rahmen der regulären Kreditvergabe der Bank an Unternehmen zu marktüblichen Konditionen und in Übereinstimmung mit den Standardkreditvergabeverfahren der EIB sowie den geltenden Anforderungen gewährt." Der US-Handelsbeauftragte habe nicht in direktem Kontakt mit der EIB gestanden. Während des gesamten Prozesses habe die Bank "eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission gepflegt".
Einigung hatte Streit um Hilfen für Boeing und Airbus beigelegt
Die USA und die EU hatten sich jahrelang unter anderem vor der Welthandelsorganisation (WTO) wegen staatlicher Hilfen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus und seinen US-Rivalen Boeing gestritten. US-Präsident Donald Trump hatte in seiner ersten Amtszeit den Konflikt mit der Einführung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU eskaliert, die EU hatte mit Sonderabgaben für US-Einfuhren reagiert.
2021 legten die beiden Seiten unter dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Streit bei. Sie einigten sich darauf, die wechselseitigen Vergeltungszölle auszusetzen und grossen Herstellern von Zivilflugzeugen Finanzmittel zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung zu stellen (LCA-Abkommen)./wea/DP/jha
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
26.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Ausblick: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Boeing-Aktie im Plus: Zulassung für grösste 737-Max-Variante erteilt (AWP)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.