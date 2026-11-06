Versigent präsentierte Quartalsergebnisse

Versigent stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 1.54 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Versigent mit 1.54 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.45 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.29 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch