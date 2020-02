Versicherungen mit internetbasiertem Geschäftsmodell gründen Branchenverband

Zürich (awp) - Die Online-Versicherungen der Schweiz haben einen eigenen Branchenverband gegründet. Die darin vertretenen Firmen sind gemäss einer Medienmitteilung vom Dienstag überzeugt, dass eine Bündelung der Kräfte hilft, gegenüber Politik und Gesellschaft die Interessen der digitalen Versicherungswirtschaft stärker zu vertreten.

Im Weiteren will der Verband Digitalversicherungen Schweiz (VDVS) sich auch in der Kommunikation von Markt- und Produktetrends engagieren und Beziehungen zu anderen Verbänden und Organisationen im In- und Ausland pflegen.

Gründungsmitglieder des Verbands sind zehn Versicherungsgesellschaften, darunter mit Smile.Direct und Elvia die Online-Versicherungen von Helvetia und Allianz. Der VDVS stehe aber auch weiteren interessierten Mitgliedern offen, heisst es im Communiqué. Präsidiert wird der Verband von Smile.Direct-CEO Pierangelo Campopiano, Vizepräsidenten sind Dextra-Chef Patrick Eugster und Bernard El Hage, CEO von Toni Digital.

jr/tp