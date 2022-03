Versicherer Zurich reduziert Treibhausgasemissionen weiter

Zürich (awp) - Die Versicherungsgruppe Zurich hat vergangenes Jahr im Bereich Klimaschutz Fortschritte gemacht. Die betrieblichen wie auch die finanzierten Emissionen zurückgegangen.

Dies geht aus dem Nachhaltigkeitsbericht hervor, den das Unternehmen am Freitag veröffentlicht hat. Konkret sind die durch das Anlageportfolio finanzierten CO2-Emissionen innert Jahresfrist um 22 Prozent auf 6,8 Millionen Tonnen CO2 zurückgegangen. Ebenfalls rückläufig waren die Emissionen aus dem Immobilienportfolio: Sie sanken um 5 Prozent auf 50'669 Tonnen CO2.

In den kommenden Jahren will der Versicherer Treibhausgase weiter reduzieren. Bis 2025 sollen die Emissionen durch das Anlageportfolio pro investierte Million Dollar um 25 Prozent sinken. Bei den Immobilien peilt der Konzern eine Reduktion der CO2-Emissionen um 30 Prozent pro Quadratmeter an.

Als Mitgründer der Net-Zero Asset Owner Alliance hat sich der Versicherer verpflichtet, bis 2050 sein Anlageportfolio komplett zu dekarbonisieren.

Weniger CO2 im Betrieb

Zurich weist betriebliche CO2-Emissionen jeweils ein Jahr verzögert aus. Die im operativen Betrieb entstandenen Treibhausgasemissionen lagen 2020 bei 66'707 Tonnen und sind damit 59 Prozent tiefer als im Vorjahr. Zurich erklärt diese deutliche Reduktion primär durch den höheren Anteil erneuerbarer Energie, aber auch durch einen pandemiebedingten Rückgang der Flugreisen.

In beiden Bereichen plant das Unternehmen weitere CO2-Reduktionsmassnahmen. Ab diesem Jahr will der Versicherer komplett auf Ökostrom setzen. Zudem will die Zurich Flugreisen deutlich reduzieren. Bis 2029 sollen alle betrieblichen Emissionen um 70 Prozent sinken.

Zugelegt hat Zurich im Bereich Impact Investments. Mittlerweile über 8 Milliarden US-Dollar Vermögen so angelegt, dass sie einen positiven Einfluss auf das Klima haben. Laut Zurich wurden so bisher 4,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart.

Ende 2021 beschäftigte der Konzern rund 56'000 Mitarbeitende weltweit, leicht mehr als im Vorjahr. Die Frauenquote verharrt auf 51 Prozent. In höheren Führungspositionen machen Frauen aktuell 24 Prozent der Belegschaft aus.

bol/ra