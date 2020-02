Versicherer hat jeden zweiten Thomas Cook-Kunden entschädigt - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Jeder zweite von der Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook betroffene Kunde hat einen Teil seines Geldes zurückbekommen. "Wir haben inzwischen mehr als 50 Prozent der registrierten Schadenfälle reguliert", teilte die Zurich Versicherung in Köln mit, wie die Welt am Sonntag berichtet. "Bei den jetzt noch anstehenden Fällen müssen die Ansprüche aufwendiger geprüft werden. Das sind beispielsweise Fälle, in denen Hoteliers von den Kunden zusätzliche Zahlungen verlangt hatten."

Die deutschen Töchter des Pauschalreiseanbieters hatten bei der Zurich die vorgeschriebene Reise-Insolvenzversicherung abgeschlossen - mit einer Gesamt-Haftungssumme von 110 Millionen Euro, wie sie das Gesetz vorsieht. Da die Schäden im Falle des Reisenanbieters viel höher sind, erhalten die 220.000 betroffenen Kunden nur einen kleinen Teil der Ausfälle zurück, etwa ihrer Anzahlung. Insgesamt liegt der Schaden laut Zurich bei 287,4 Millionen Euro.

