Versant Media Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Versant Media Group A hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Versant Media Group A 0.550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch