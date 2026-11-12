VERSAMET Royalties präsentierte Quartalsergebnisse

VERSAMET Royalties veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0.06 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als VERSAMET Royalties mit 0.060 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 164.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch