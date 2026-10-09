Versailles Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Versailles Financial stellte am 06.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.380 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Versailles Financial 0.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.68 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Versailles Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6.57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.08 Millionen USD. Im Vorjahr waren 2.89 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch