Versailles Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Versailles Financial hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.380 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.8 Millionen USD – ein Plus von 5.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Versailles Financial 0.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1.52 USD, nach 1.68 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 3.08 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6.57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2.89 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch