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04.09.2026 06:37:00
VersaBank Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
VersaBank Registered hat am 03.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.31 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VersaBank Registered ein EPS von 0.200 CAD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat VersaBank Registered 91.8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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