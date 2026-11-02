Verra Mobility A legte Quartalsergebnis vor

Verra Mobility A gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.27 USD gegenüber 0.290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 258.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 261.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch