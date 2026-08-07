Verra Mobility A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Verra Mobility A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.32 USD gegenüber 0.240 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 263.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch