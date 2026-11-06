Vermilion Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vermilion Energy präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.23 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.020 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 565.8 Millionen CAD – ein Plus von 29.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vermilion Energy 437.1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch