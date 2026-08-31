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31.08.2026 09:12:03

Vermietungserfolg in Baar: Büroneubau vor Baustart vollvermietet

Cham Swiss Properties
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Cham Swiss Properties AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Vermietungserfolg in Baar: Büroneubau vor Baustart vollvermietet

31.08.2026 / 09:12 CET/CEST

Cham Swiss Properties hat die Baubewilligung für einen Büroneubau in Baar erhalten. Für das entstehende Holz-Hybridgebäude mit SNBS-Gold-Zertifizierung liegt bereits ein langfristiger Mietvertrag mit einem Schweizer Finanzinstitut vor. Der Baustart für den «Lindenpark» erfolgt noch in diesem Jahr. Die Übergabe an den Mieter soll gegen Ende des Jahres 2029 stattfinden.

 

Cham, 31. August 2026 – Das Gebiet «Unterfeld» ist eine der letzten grossen zusammenhängenden Baulandreserven im Kanton Zug. Es liegt an der Grenze zwischen Baar und Zug, direkt beim Bahnhof Lindenpark und ist entsprechend bestens an die kantonale Nahverkehrsinfrastruktur «Stadtbahn» angeschlossen.

Das Unterfeld wird sich in den kommenden Jahren zu einem gemischt genutzten Quartier entwickeln. Die Baarer Bevölkerung hat dem Bebauungsplan für die erste Etappe im September 2024 zugestimmt; der Bebauungsplan für die zweite Etappe wurde im März 2026 an der Urne gutgeheissen.

Für den im Rahmen der ersten Etappe geplanten Büroneubau in Holz-Hybridbauweise erhielt Cham Swiss Properties vor Kurzem die Baubewilligung. Ein langfristiger Mietvertrag für die rund 15’000 m2 Büroflächen liegt auch bereits vor: Künftiger Mieter des Gebäudes namens «Lindenpark» ist ein renommiertes Schweizer Finanzinstitut.

«Wir freuen uns, dass der Lindenpark bereits vor Baustart vollvermietet ist. Wir werten dies als Beleg für unsere Kompetenz, Immobilien zu entwickeln, die bezüglich Lage, Nachhaltigkeit und Ausgestaltung die Anforderungen anspruchsvoller Mieter erfüllen», so CEO Thomas Aebischer. Entstehen wird ein sechsgeschossiger Holz-Hybridbau mit Gold-Zertifizierung gemäss dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS). Die Bauarbeiten werden noch in diesem Jahr starten. Die Übergabe an den Mieter wird gegen Ende des Jahres 2029 stattfinden.

Im Rahmen der zweiten Etappe wird Cham Swiss Properties im Unterfeld ein Wohnhochhaus entwickeln.

 

Kontakt für Investoren und Analysten

Daniel Grab, CFO
investors@champroperties.ch
+41 41 508 08 22

 

Kontakt für Medien

Marion Schihin
media@champroperties.ch
+41 79 705 88 15
 

Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.8 Mrd. Über die kommenden Jahre wird Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch.

 

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

 

Mitteilung (PDF) 


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cham Swiss Properties AG
Fabrikstrasse 5
6330 Cham (ZG)
Schweiz
Telefon: +41 41 508 08 20
E-Mail: info@champroperties.ch
Internet: champroperties.ch
ISIN: CH0524026959
Valorennummer: 52402695
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2390562

 
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2390562  31.08.2026 CET/CEST

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