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SPI-Marktbericht 13.11.2026 09:28:22

Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Abgaben

Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Abgaben

Das macht der SPI.

Um 09:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0.47 Prozent auf 21’211.54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.669 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.224 Prozent auf 21’263.34 Punkte an der Kurstafel, nach 21’311.01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 21’210.14 Punkte, das Tageshoch hingegen 21’263.34 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1.94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’725.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20’413.39 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 17’545.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.28 Prozent. Bei 21’370.09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 16’847.58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 57.41 Prozent auf 0.03 CHF), Molecular Partners (+ 2.42 Prozent auf 2.54 CHF), Sonova (+ 1.73 Prozent auf 282.80 CHF), Leonteq (+ 1.63 Prozent auf 20.00 CHF) und Vaudoise Versicherungen (+ 1.45 Prozent auf 768.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ASMALLWORLD (-6.61 Prozent auf 1.13 CHF), Richemont (-6.56 Prozent auf 164.60 CHF), WISeQey (-5.86 Prozent auf 6.59 USD), Highlight Event and Entertainment (-5.58 Prozent auf 4.40 CHF) und Villars SA (-2.52 Prozent auf 580.00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’009’084 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 354.239 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.20 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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