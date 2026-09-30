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30.09.2026 17:58:12
Verluste in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
Der SPI sank am Abend.
Am Mittwoch fiel der SPI via SIX zum Handelsende um 0.56 Prozent auf 19’612.09 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.428 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.500 Prozent fester bei 19’820.30 Punkten, nach 19’721.64 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 19’873.98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’612.09 Punkten erreichte.
SPI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 1.40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 20’270.57 Punkten. Der SPI bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 20’015.46 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der SPI noch bei 16’748.62 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.51 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SPI-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Schlatter Industries (+ 12.99 Prozent auf 20.00 CHF), DocMorris (+ 8.23 Prozent auf 13.41 CHF), Perrot Duval SA (+ 4.84 Prozent auf 130.00 CHF), SKAN (+ 4.74 Prozent auf 70.70 CHF) und Idorsia (+ 4.69 Prozent auf 4.65 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil EvoNext (-6.31 Prozent auf 2.08 CHF), lastminutecom (-4.85 Prozent auf 9.42 CHF), Feintool International (-4.13 Prozent auf 11.60 CHF), Huber + Suhner (-3.73 Prozent auf 175.60 CHF) und Julius Bär (-3.23 Prozent auf 74.28 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 4’683’545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 309.701 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte
Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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