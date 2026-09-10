Verluste in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Am Donnerstag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0.51 Prozent leichter bei 19’410.30 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.437 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 19’546.48 Zählern und damit 0.185 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’510.45 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 19’567.41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’410.30 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 2.91 Prozent nach. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 20’585.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’010.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16’950.46 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.40 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 3.33 Prozent auf 0.18 CHF), Barry Callebaut (+ 2.61 Prozent auf 1’142.00 CHF), BACHEM (+ 2.39 Prozent auf 79.30 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2.21 Prozent auf 69.50 CHF) und Burkhalter (+ 2.20 Prozent auf 120.80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil INTERROLL (-7.72 Prozent auf 1’434.00 CHF), Xlife Sciences (-6.12 Prozent auf 13.80 CHF), Perrot Duval SA (-5.17 Prozent auf 110.00 CHF), DocMorris (-4.86 Prozent auf 10.18 CHF) und Sulzer (-3.95 Prozent auf 150.80 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3’868’009 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301.885 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch