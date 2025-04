Verluste in Zürich: SPI rauscht mittags ab

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 4.25 Prozent tiefer bei 14’557.55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.984 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.56 Prozent auf 14’965.80 Punkte an der Kurstafel, nach 15’203.01 Punkten am Vortag.

Bei 14’986.17 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’540.75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 5.16 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 17’239.04 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.01.2025, den Wert von 15’876.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, stand der SPI bei 15’174.13 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6.19 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’368.26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Idorsia (+ 5.70 Prozent auf 1.02 CHF), GAM (+ 4.76 Prozent auf 0.11 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 4.46 Prozent auf 58.50 CHF), Varia US Properties (+ 3.82 Prozent auf 20.40 CHF) und Relief Therapeutics (+ 2.92 Prozent auf 2.12 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen mobilezone (-19.18 Prozent auf 9.23 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-8.73 Prozent auf 6.38 CHF), Sensirion (-7.51 Prozent auf 50.50 CHF), Medartis (-7.15 Prozent auf 63.60 CHF) und Evolva (-7.08 Prozent auf 1.12 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 3’261’500 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 235.033 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.00 erwartet. Die Varia US Properties-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

