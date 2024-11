Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter

Der SPI schloss nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 15’373.36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.082 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.757 Prozent auf 15’491.55 Punkte an der Kurstafel, nach 15’375.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15’339.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’503.45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0.715 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der SPI auf 16’394.99 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2024, wies der SPI einen Wert von 16’289.49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2023, wurde der SPI mit 14’114.45 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5.52 Prozent nach oben. Bei 16’557.98 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14’455.60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 15.58 Prozent auf 5.34 CHF), HOCHDORF (+ 13.69 Prozent auf 0.55 CHF), Medartis (+ 8.44 Prozent auf 48.85 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7.51 Prozent auf 24.35 CHF) und Burckhardt Compression (+ 4.52 Prozent auf 671.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-8.72 Prozent auf 7.85 CHF), Adval Tech (-7.01 Prozent auf 73.00 CHF), Evolva (-5.56 Prozent auf 0.85 CHF), ams-OSRAM (-5.42 Prozent auf 5.51 CHF) und Curatis (-5.06 Prozent auf 15.00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’653’674 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 228.870 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

