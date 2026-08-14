Verluste in Zürich: SPI liegt im Minus

Am Freitag tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.16 Prozent schwächer bei 20’381.38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.506 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.101 Prozent auf 20’433.91 Punkte an der Kurstafel, nach 20’413.39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20’446.54 Punkte, das Tagestief hingegen 20’324.75 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0.839 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SPI noch bei 20’036.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, bei 18’684.24 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 16’698.66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.73 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Komax (+ 8.42 Prozent auf 79.80 CHF), VZ (+ 8.11 Prozent auf 176.00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6.36 Prozent auf 5.85 CHF), Leonteq (+ 4.45 Prozent auf 18.30 CHF) und Villars SA (+ 4.31 Prozent auf 605.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen SHL Telemedicine (-5.14 Prozent auf 1.02 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4.93 Prozent auf 22.00 CHF), ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF), Schlatter Industries (-4.74 Prozent auf 18.10 CHF) und Edisun Power Europe (-4.32 Prozent auf 66.40 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 531’319 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 313.774 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch