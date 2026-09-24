Verluste in Zürich: SPI im Minus

Am Donnerstag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.19 Prozent auf 19’717.72 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 2.459 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.276 Prozent auf 19’699.98 Punkte an der Kurstafel, nach 19’754.43 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’654.37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 19’762.34 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0.342 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’311.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19’912.32 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 24.09.2025, mit 16’650.65 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.09 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit LEM (+ 5.25 Prozent auf 642.00 CHF), Addex Therapeutics (+ 4.20 Prozent auf 0.02 CHF), Rieter (+ 2.86 Prozent auf 2.52 CHF), EvoNext (+ 2.29 Prozent auf 2.23 CHF) und Tecan (N) (+ 2.20 Prozent auf 222.60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-9.71 Prozent auf 21.20 CHF), Xlife Sciences (-7.32 Prozent auf 11.40 CHF), ASMALLWORLD (-6.67 Prozent auf 0.70 CHF), Cicor Technologies (-5.86 Prozent auf 131.80 CHF) und Schlatter Industries (-4.86 Prozent auf 17.60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’185’084 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 318.213 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Mit 11.77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch