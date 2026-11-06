Verluste in Zürich: SPI fällt zurück

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 2.20 Prozent auf 20’621.89 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.681 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1.72 Prozent leichter bei 20’722.28 Punkten in den Freitagshandel, nach 21’085.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’800.24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’610.93 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.529 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der SPI noch bei 19’562.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der SPI auf 20’445.85 Punkte taxiert. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 16’989.38 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.04 Prozent nach oben. Bei 21’271.96 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 5.07 Prozent auf 132.60 CHF), Orell Fuessli (+ 3.33 Prozent auf 139.50 CHF), ams-OSRAM (+ 2.47 Prozent auf 14.94 CHF), BioVersys (+ 2.23 Prozent auf 22.90 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2.16 Prozent auf 5.68 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Medacta (-9.58 Prozent auf 111.40 CHF), Barry Callebaut (-4.97 Prozent auf 1’243.00 CHF), Idorsia (-4.24 Prozent auf 4.02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.21 Prozent auf 50.00 CHF) und WISeQey (-3.98 Prozent auf 6.52 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’077’466 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 349.317 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch