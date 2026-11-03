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SPI 998750 / CH0009987501

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Kursverlauf 03.11.2026 12:26:20

Verluste in Zürich: SPI am Dienstagmittag leichter

Verluste in Zürich: SPI am Dienstagmittag leichter

Der SPI gönnt sich am Dienstagmittag eine Verschnaufpause.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.13 Prozent leichter bei 20’840.30 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.652 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.373 Prozent leichter bei 20’789.85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’867.74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 20’879.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’757.08 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SPI mit 19’397.24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der SPI mit 20’208.44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SPI mit 16’982.87 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14.24 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Burckhardt Compression (+ 14.32 Prozent auf 543.00 CHF), ASMALLWORLD (+ 13.33 Prozent auf 1.19 CHF), PolyPeptide (+ 4.96 Prozent auf 43.40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4.78 Prozent auf 4.82 CHF) und Gurit (+ 4.60 Prozent auf 50.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Curatis (-10.11 Prozent auf 16.90 CHF), WISeQey (-9.74 Prozent auf 7.32 USD), Molecular Partners (-7.55 Prozent auf 2.57 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6.67 Prozent auf 32.20 CHF) und Edisun Power Europe (-5.21 Prozent auf 69.20 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 597’718 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 358.019 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 1.42 35.24% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 29.75 -13.77% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1’200.00 -0.74% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 6.72 0.60% Bellevue AG
Burckhardt Compression AG 533.00 12.21% Burckhardt Compression AG
Curatis AG 18.00 -4.26% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 73.20 0.27% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2.33 0.00% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 50.00 4.60% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5.00 8.70% Highlight Event and Entertainment AG
Molecular Partners AG 2.60 -6.47% Molecular Partners AG
PolyPeptide 42.60 3.02% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 399.00 -1.87% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 40.00 0.88% UBS
WISeQey 6.13 2.23% WISeQey

ASMALLWORLD am 03.11.2026

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