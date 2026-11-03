Verluste in Zürich: SPI am Dienstagmittag leichter

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.13 Prozent leichter bei 20’840.30 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.652 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.373 Prozent leichter bei 20’789.85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’867.74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 20’879.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’757.08 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SPI mit 19’397.24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der SPI mit 20’208.44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SPI mit 16’982.87 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14.24 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Burckhardt Compression (+ 14.32 Prozent auf 543.00 CHF), ASMALLWORLD (+ 13.33 Prozent auf 1.19 CHF), PolyPeptide (+ 4.96 Prozent auf 43.40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4.78 Prozent auf 4.82 CHF) und Gurit (+ 4.60 Prozent auf 50.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Curatis (-10.11 Prozent auf 16.90 CHF), WISeQey (-9.74 Prozent auf 7.32 USD), Molecular Partners (-7.55 Prozent auf 2.57 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6.67 Prozent auf 32.20 CHF) und Edisun Power Europe (-5.21 Prozent auf 69.20 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 597’718 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 358.019 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch