Verluste in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Dienstagmittag

Am Dienstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.48 Prozent tiefer bei 1’975.92 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0.474 Prozent leichter bei 1’976.04 Punkten, nach 1’985.46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1’979.23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1’972.03 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 1’948.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1’835.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der SLI mit 1’756.13 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 12.04 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’009.70 Punkten. Bei 1’742.94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 1.86 Prozent auf 1.32 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.05 Prozent auf 259.40 CHF), Richemont (+ 0.51 Prozent auf 137.75 CHF), Swatch (I) (+ 0.47 Prozent auf 171.50 CHF) und Temenos (+ 0.23 Prozent auf 65.65 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-2.07 Prozent auf 108.60 CHF), Straumann (-1.76 Prozent auf 114.65 CHF), Logitech (-1.52 Prozent auf 81.42 CHF), Zurich Insurance (-1.06 Prozent auf 475.40 CHF) und Julius Bär (-0.96 Prozent auf 51.72 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 647’721 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 249.750 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5.89 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

