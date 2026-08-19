EvoNext Holdings Aktie 126205578 / CH1262055788
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19.08.2026 12:26:25
Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag
Am Mittwoch legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Mittwoch gibt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.03 Prozent auf 20’155.67 Punkte nach. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.479 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.067 Prozent auf 20’148.09 Punkte an der Kurstafel, nach 20’161.57 Punkten am Vortag.
Bei 20’142.70 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’214.08 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0.546 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SPI mit 20’156.26 Punkten berechnet. Der SPI wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Wert von 18’867.44 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 16’957.70 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17.00 Prozent auf 5.85 CHF), Geberit (+ 7.17 Prozent auf 564.80 CHF), Leonteq (+ 6.24 Prozent auf 20.25 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.42 Prozent auf 1.07 CHF) und Sensirion (+ 5.03 Prozent auf 81.50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Straumann (-5.82 Prozent auf 93.86 CHF), Addex Therapeutics (-5.31 Prozent auf 0.04 CHF), Xlife Sciences (-4.66 Prozent auf 15.35 CHF), DocMorris (-4.52 Prozent auf 9.20 CHF) und EvoNext (-4.44 Prozent auf 2.37 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 487’387 Aktien gehandelt. Mit 307.205 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.