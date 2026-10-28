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28.10.2026 12:26:46
Verluste in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter
Der SMI zeigt sich heute schwächer.
Um 12:08 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0.68 Prozent auf 14’498.03 Punkte nach. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.676 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.577 Prozent auf 14’513.44 Punkte an der Kurstafel, nach 14’597.63 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’576.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14’496.66 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.178 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der SMI auf 13’942.91 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 14’571.33 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 12’360.15 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9.44 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.79 Prozent auf 72.78 CHF), Partners Group (+ 0.98 Prozent auf 641.80 CHF), Swiss Life (+ 0.59 Prozent auf 948.00 CHF), Richemont (+ 0.15 Prozent auf 164.40 CHF) und Galderma (+ 0.14 Prozent auf 185.25 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-11.00 Prozent auf 81.84 CHF), Sandoz (-3.34 Prozent auf 79.36 CHF), Givaudan (-1.67 Prozent auf 3’878.00 CHF), Roche (-1.48 Prozent auf 393.10 CHF) und Lonza (-1.20 Prozent auf 628.20 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’590’344 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343.860 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7.17 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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