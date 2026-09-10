Verluste in Zürich: SMI verbucht nachmittags Abschläge

Um 15:41 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0.13 Prozent auf 13’786.17 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.616 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.155 Prozent auf 13’826.03 Punkte an der Kurstafel, nach 13’804.70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13’746.55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13’849.33 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 3.14 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 10.08.2026, mit 14’633.70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, stand der SMI noch bei 13’463.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12’217.46 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4.07 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 2.13 Prozent auf 215.30 CHF), Swiss Re (+ 1.97 Prozent auf 137.00 CHF), Logitech (+ 1.33 Prozent auf 80.72 CHF), Swisscom (+ 1.25 Prozent auf 649.00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.89 Prozent auf 590.60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Alcon (-2.61 Prozent auf 54.44 CHF), Richemont (-1.57 Prozent auf 172.35 CHF), Partners Group (-1.47 Prozent auf 655.40 CHF), Sika (-1.41 Prozent auf 185.30 CHF) und Amrize (-1.34 Prozent auf 33.03 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’111’659 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 296.223 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.79 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch