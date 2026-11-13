SMI 998089 / CH0009980894
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13.11.2026 15:58:17
Verluste in Zürich: SMI nachmittags in Rot
Der SMI zeigt sich derzeit leichter.
Der SMI sinkt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.50 Prozent auf 15’073.36 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.730 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15’107.95 Zählern und damit 0.274 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15’149.43 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15’037.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15’130.68 Punkten.
SMI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1.94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der SMI bei 13’927.52 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 14’475.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der SMI noch bei 12’740.91 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.78 Prozent. Bei 15’200.17 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 0.96 Prozent auf 60.86 CHF), Swiss Life (+ 0.83 Prozent auf 993.00 CHF), Nestlé (+ 0.70 Prozent auf 87.18 CHF), Geberit (+ 0.50 Prozent auf 599.60 CHF) und Swiss Re (+ 0.49 Prozent auf 152.80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-3.95 Prozent auf 169.20 CHF), Sandoz (-2.37 Prozent auf 84.84 CHF), Sika (-1.24 Prozent auf 191.50 CHF), Galderma (-1.16 Prozent auf 192.15 CHF) und Roche (-1.03 Prozent auf 402.30 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’712’594 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 346.059 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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