SMI 998089 / CH0009980894
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24.11.2026 17:58:13
Verluste in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone
Der SMI wagte sich am Dienstagabendnicht aus der Reserve.
Der SMI schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 14’733.89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.685 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.205 Prozent auf 14’765.89 Punkte an der Kurstafel, nach 14’735.64 Punkten am Vortag.
Bei 14’786.59 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’686.87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 14’462.36 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 14’447.19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12’654.12 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.22 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1.65 Prozent auf 86.28 CHF), Roche (+ 1.40 Prozent auf 404.80 CHF), Swiss Re (+ 1.19 Prozent auf 152.60 CHF), Alcon (+ 1.17 Prozent auf 64.02 CHF) und Givaudan (+ 0.56 Prozent auf 4’097.00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 65.44 CHF), Galderma (-2.34 Prozent auf 183.30 CHF), Sandoz (-2.29 Prozent auf 81.10 CHF), UBS (-1.61 Prozent auf 37.32 CHF) und Holcim (-1.53 Prozent auf 73.28 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’594’683 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 343.676 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7.41 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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