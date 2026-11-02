Verluste in Zürich: SMI legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der SMI verliert im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0.57 Prozent auf 14’726.83 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.709 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.621 Prozent leichter bei 14’718.69 Punkten, nach 14’810.66 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 14’703.70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’733.22 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 13’660.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’346.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12’234.50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11.17 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’861.53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1.23 Prozent auf 79.22 CHF), Partners Group (+ 1.06 Prozent auf 647.20 CHF), Amrize (+ 1.00 Prozent auf 34.19 CHF), Geberit (+ 0.45 Prozent auf 577.20 CHF) und UBS (+ 0.36 Prozent auf 39.38 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-1.55 Prozent auf 131.70 CHF), Roche (-1.36 Prozent auf 397.90 CHF), Richemont (-1.36 Prozent auf 163.55 CHF), Sandoz (-0.92 Prozent auf 81.62 CHF) und Galderma (-0.65 Prozent auf 191.60 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 202’808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 348.709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch