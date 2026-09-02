Verluste in Zürich: SMI legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.06 Prozent tiefer bei 14’326.21 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.644 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.017 Prozent auf 14’337.24 Punkte an der Kurstafel, nach 14’334.79 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14’319.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’356.50 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0.372 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 14’346.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13’305.72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12’088.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.14 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swiss Life (+ 1.58 Prozent auf 927.20 CHF), Logitech (+ 1.42 Prozent auf 80.26 CHF), Swisscom (+ 0.88 Prozent auf 633.00 CHF), Roche (+ 0.55 Prozent auf 349.40 CHF) und UBS (+ 0.48 Prozent auf 44.35 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Amrize (-2.82 Prozent auf 34.14 CHF), Partners Group (-2.30 Prozent auf 664.00 CHF), Givaudan (-0.74 Prozent auf 3’231.00 CHF), Geberit (-0.57 Prozent auf 562.80 CHF) und Sika (-0.55 Prozent auf 188.50 CHF).

Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 289’620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 298.357 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch