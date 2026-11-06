Verluste in Zürich: SMI am Nachmittag mit Abgaben

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1.93 Prozent schwächer bei 14’678.93 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.742 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.78 Prozent auf 14’701.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’967.73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14’596.21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’759.70 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0.270 Prozent nach unten. Der SMI wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 13’788.93 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 14’518.75 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 12’298.86 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.81 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (-0.20 Prozent auf 39.81 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.47 Prozent auf 67.18 CHF), Amrize (-0.63 Prozent auf 34.62 CHF), Holcim (-0.87 Prozent auf 73.20 CHF) und Sandoz (-0.91 Prozent auf 82.86 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-4.37 Prozent auf 152.25 CHF), Alcon (-2.93 Prozent auf 60.94 CHF), Nestlé (-2.65 Prozent auf 84.92 CHF), Geberit (-2.54 Prozent auf 575.80 CHF) und Sika (-2.49 Prozent auf 184.05 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’339’976 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 344.359 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6.74 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch