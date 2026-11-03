Verluste in Zürich: SLI zum Start leichter

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.37 Prozent leichter bei 2’371.92 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.532 Prozent auf 2’368.07 Punkte an der Kurstafel, nach 2’380.73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’367.61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’371.96 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2’210.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2’297.51 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 2’008.52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.27 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’382.57 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 1.23 Prozent auf 8’610.00 CHF), Swisscom (+ 1.00 Prozent auf 707.00 CHF), Novartis (+ 0.87 Prozent auf 132.66 CHF), Swiss Re (+ 0.49 Prozent auf 154.40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.29 Prozent auf 625.40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-3.58 Prozent auf 544.40 CHF), Sonova (-2.81 Prozent auf 277.20 CHF), Geberit (-2.21 Prozent auf 576.00 CHF), Logitech (-1.68 Prozent auf 77.20 CHF) und Sika (-1.57 Prozent auf 181.85 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 142’056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 351.228 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch