Verluste in Zürich: SLI verbucht mittags Verluste

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 2.65 Prozent schwächer bei 1’868.63 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 3.11 Prozent auf 1’859.89 Punkte an der Kurstafel, nach 1’919.55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1’873.64 Punkte, das Tagestief hingegen 1’846.54 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1’953.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 1’847.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 1’759.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5.96 Prozent nach oben. Bei 2’009.70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’742.94 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (-1.13 Prozent auf 253.20 CHF), Swatch (I) (-1.18 Prozent auf 175.25 CHF), Schindler (-1.30 Prozent auf 227.20 CHF), Swisscom (-1.32 Prozent auf 522.50 CHF) und Lindt (-1.58 Prozent auf 11’200.00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Temenos (-4.63 Prozent auf 53.55 CHF), Swiss Life (-4.59 Prozent auf 620.00 CHF), ams (-4.57 Prozent auf 1.05 CHF), UBS (-3.65 Prozent auf 23.25 CHF) und Straumann (-3.43 Prozent auf 105.50 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’815’314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 247.478 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.06 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch