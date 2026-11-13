SLI 3025288 / CH0030252883
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13.11.2026 17:58:12
Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot
So bewegte sich der SLI am Freitag zum Handelsschluss.
Letztendlich sank der SLI im SIX-Handel um 0.23 Prozent auf 2’423.95 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.138 Prozent auf 2’426.26 Punkte an der Kurstafel, nach 2’429.61 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2’416.63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’429.55 Punkten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1.94 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’243.49 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 2’327.30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2’074.79 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.69 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’438.16 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 2.95 Prozent auf 286.20 CHF), Alcon (+ 1.79 Prozent auf 61.36 CHF), Nestlé (+ 1.33 Prozent auf 87.72 CHF), Lindt (+ 1.06 Prozent auf 8’585.00 CHF) und Swisscom (+ 0.98 Prozent auf 724.50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-3.80 Prozent auf 169.45 CHF), Sandoz (-2.65 Prozent auf 84.60 CHF), VAT (-2.45 Prozent auf 533.40 CHF), Galderma (-1.54 Prozent auf 191.40 CHF) und Sika (-1.01 Prozent auf 191.95 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’322’174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 346.059 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.81 erwartet. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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