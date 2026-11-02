Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.15 Prozent tiefer bei 20’815.36 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.639 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.554 Prozent tiefer bei 20’731.49 Punkten, nach 20’847.01 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 20’844.62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’731.49 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, notierte der SPI bei 19’397.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 20’161.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 16’982.04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.11 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 11.27 Prozent auf 34.55 CHF), Autoneum (+ 8.94 Prozent auf 129.20 CHF), Medartis (+ 7.31 Prozent auf 104.20 CHF), DocMorris (+ 6.07 Prozent auf 16.25 CHF) und MCH (+ 5.45 Prozent auf 6.58 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-25.00 Prozent auf 1.05 CHF), Arbonia (-13.39 Prozent auf 3.59 CHF), Cembra Money Bank (-7.29 Prozent auf 82.65 CHF), OC Oerlikon (-5.95 Prozent auf 5.06 CHF) und Addex Therapeutics (-5.31 Prozent auf 0.02 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’449’738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 355.452 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8.20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch