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Index-Performance im Blick 20.08.2026 15:58:09

Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Der SPI zeigt sich am vierten Tag der Woche leichter.

Highlight Event and Entertainment
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Am Donnerstag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.40 Prozent leichter bei 20’142.27 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.503 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.143 Prozent fester bei 20’251.91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20’223.03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’255.98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’128.54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.612 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’033.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, betrug der SPI-Kurs 18’950.67 Punkte. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 17’035.70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.42 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10.98 Prozent auf 7.28 CHF), DocMorris (+ 5.40 Prozent auf 10.54 CHF), Leonteq (+ 4.56 Prozent auf 21.80 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 3.97 Prozent auf 78.50 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3.20 Prozent auf 64.50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-14.53 Prozent auf 5.00 CHF), MindMaze Therapeutics (-9.64 Prozent auf 0.19 CHF), Montana Aerospace (-5.76 Prozent auf 24.55 CHF), LEM (-5.04 Prozent auf 499.50 CHF) und Schlatter Industries (-4.84 Prozent auf 17.70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’302’235 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312.588 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’433.31 13.90 SHB7NU
Long 12’841.63 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Banque Cantonale du Jura SA 79.50 5.30% Banque Cantonale du Jura SA
Basilea Pharmaceutica AG 65.60 4.96% Basilea Pharmaceutica AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6.98 6.40% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19.90 -0.25% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10.32 3.20% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.41 0.42% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5.00 -14.53% Highlight Event and Entertainment AG
LEM S.A. 503.00 -4.37% LEM S.A.
Leonteq AG 21.35 2.40% Leonteq AG
Logitech S.A. 75.95 -5.64% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0.19 -8.97% MindMaze Therapeutics
Montana Aerospace 24.50 -5.95% Montana Aerospace
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 376.00 0.97% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18.20 -2.15% Schlatter Industries AG

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