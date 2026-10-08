Verluste in Wien: So performt der ATX nachmittags

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.60 Prozent tiefer bei 6’572.33 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 191.915 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’596.88 Zählern und damit 0.229 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’611.99 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6’503.62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’596.88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 2.16 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 6’905.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’376.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4’702.68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 22.81 Prozent zu Buche. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 2.77 Prozent auf 64.85 EUR), OMV (+ 1.78 Prozent auf 74.20 EUR), EVN (+ 1.58 Prozent auf 29.00 EUR), Österreichische Post (+ 0.98 Prozent auf 31.00 EUR) und PORR (+ 0.67 Prozent auf 30.25 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-14.24 Prozent auf 10.72 EUR), Raiffeisen (-2.51 Prozent auf 56.30 EUR), Wienerberger (-2.13 Prozent auf 15.17 EUR), voestalpine (-2.05 Prozent auf 42.12 EUR) und STRABAG SE (-1.96 Prozent auf 100.20 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 329’385 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45.177 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch