Verluste in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 0.28 Prozent auf 3’423.77 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0.008 Prozent tiefer bei 3’433.02 Punkten, nach 3’433.29 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’409.48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’441.65 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’335.76 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Stand von 3’125.77 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 2’320.91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 28.80 Prozent. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5.30 Prozent auf 208.50 EUR), DO (+ 1.38 Prozent auf 191.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.22 Prozent auf 4.15 EUR), Palfinger (+ 1.01 Prozent auf 30.15 EUR) und CPI Europe (+ 0.80 Prozent auf 15.10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-8.70 Prozent auf 2.10 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.16 Prozent auf 3.98 EUR), Rosenbauer (-2.50 Prozent auf 62.40 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR) und Frequentis (-1.68 Prozent auf 64.50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93’564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 6.46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch