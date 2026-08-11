Verluste in Wien: ATX zeigt sich schwächer

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.49 Prozent auf 6’620.46 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186.025 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.001 Prozent stärker bei 6’653.23 Punkten, nach 6’653.15 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’669.36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’605.79 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 6’484.89 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 5’936.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4’721.03 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.71 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6’780.42 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 1.96 Prozent auf 31.20 EUR), OMV (+ 1.40 Prozent auf 65.25 EUR), Lenzing (+ 1.05 Prozent auf 23.95 EUR), voestalpine (+ 0.92 Prozent auf 46.14 EUR) und EVN (+ 0.88 Prozent auf 28.55 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Raiffeisen (-1.86 Prozent auf 60.80 EUR), UNIQA Insurance (-1.63 Prozent auf 18.06 EUR), Vienna Insurance (-1.42 Prozent auf 69.40 EUR), Wienerberger (-1.41 Prozent auf 21.00 EUR) und Erste Group Bank (-1.32 Prozent auf 119.40 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 134’107 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 46.614 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch