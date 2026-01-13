Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|
13.01.2026 17:58:27
Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende
Der ATX zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.
Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0.55 Prozent schwächer bei 5’410.30 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 157.849 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.006 Prozent auf 5’440.68 Punkte an der Kurstafel, nach 5’440.34 Punkten am Vortag.
Bei 5’394.85 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5’449.93 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der ATX 5’103.16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4’729.38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3’662.12 Punkten.
Die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 2.07 Prozent auf 24.60 EUR), CA Immobilien (+ 1.06 Prozent auf 24.76 EUR), Erste Group Bank (+ 0.96 Prozent auf 105.00 EUR), Österreichische Post (+ 0.47 Prozent auf 32.40 EUR) und CPI Europe (+ 0.44 Prozent auf 16.01 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-4.22 Prozent auf 36.76 EUR), Wienerberger (-3.23 Prozent auf 28.80 EUR), Vienna Insurance (-3.13 Prozent auf 65.10 EUR), UNIQA Insurance (-1.53 Prozent auf 15.42 EUR) und Verbund (-1.34 Prozent auf 62.45 EUR).
Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 554’992 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.001 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Erste Group Bank AG
ATX
5'410.30
-0.55%
|ATX
|5’410.30
|-0.55%
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: SMI letztlich leichter -- DAX schliesst nach neuem Allzeithoch stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt gab im Dienstagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich leichter. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.