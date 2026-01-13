Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0.55 Prozent schwächer bei 5’410.30 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 157.849 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.006 Prozent auf 5’440.68 Punkte an der Kurstafel, nach 5’440.34 Punkten am Vortag.

Bei 5’394.85 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5’449.93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der ATX 5’103.16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4’729.38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3’662.12 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 2.07 Prozent auf 24.60 EUR), CA Immobilien (+ 1.06 Prozent auf 24.76 EUR), Erste Group Bank (+ 0.96 Prozent auf 105.00 EUR), Österreichische Post (+ 0.47 Prozent auf 32.40 EUR) und CPI Europe (+ 0.44 Prozent auf 16.01 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-4.22 Prozent auf 36.76 EUR), Wienerberger (-3.23 Prozent auf 28.80 EUR), Vienna Insurance (-3.13 Prozent auf 65.10 EUR), UNIQA Insurance (-1.53 Prozent auf 15.42 EUR) und Verbund (-1.34 Prozent auf 62.45 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 554’992 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.001 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch