Liquidationsgefahr: Diese 3 Altcoins könnten für Trader im Januar 2026 riskant werden
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Siemens Energy-Aktie steigt: Warum Analysten trotzdem noch Luft nach oben wittern
Munich Re-Aktie in Rot: Globale Schäden auf über 100 Millirden US-Dollar beziffert
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

13.01.2026 17:58:27

Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

Der ATX zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.

Erste Group Bank
97.49 CHF 1.04%
Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0.55 Prozent schwächer bei 5’410.30 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 157.849 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.006 Prozent auf 5’440.68 Punkte an der Kurstafel, nach 5’440.34 Punkten am Vortag.

Bei 5’394.85 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5’449.93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der ATX 5’103.16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4’729.38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3’662.12 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 2.07 Prozent auf 24.60 EUR), CA Immobilien (+ 1.06 Prozent auf 24.76 EUR), Erste Group Bank (+ 0.96 Prozent auf 105.00 EUR), Österreichische Post (+ 0.47 Prozent auf 32.40 EUR) und CPI Europe (+ 0.44 Prozent auf 16.01 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-4.22 Prozent auf 36.76 EUR), Wienerberger (-3.23 Prozent auf 28.80 EUR), Vienna Insurance (-3.13 Prozent auf 65.10 EUR), UNIQA Insurance (-1.53 Prozent auf 15.42 EUR) und Verbund (-1.34 Prozent auf 62.45 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 554’992 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.001 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Die Tops und Flops im ATX

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

Analysen zu Erste Group Bank AG

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Sika-Aktie bricht ein: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
UBS-Aktie tiefer: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Bayer-Aktie stärker: Bayer investiert in Früherkennung seltener Herzkrankheiten

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
