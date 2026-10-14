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Kursverlauf 14.10.2026 09:28:59

Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels leichter

Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels leichter

Das macht der ATX Prime am Mittwoch.

Flughafen Wien
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Um 09:10 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.12 Prozent auf 3’248.76 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent fester bei 3’252.82 Punkten in den Handel, nach 3’252.82 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3’248.76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’256.86 Punkten lag.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1.10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’319.37 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 3’198.48 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2’342.16 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 22.22 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 7.92 Prozent auf 2.18 EUR), Lenzing (+ 2.26 Prozent auf 10.88 EUR), UBM Development (+ 1.61 Prozent auf 15.75 EUR), Wienerberger (+ 1.51 Prozent auf 15.51 EUR) und Rosenbauer (+ 1.31 Prozent auf 61.80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Warimpex (-6.12 Prozent auf 0.46 EUR), AT S (AT&S) (-1.19 Prozent auf 199.60 EUR), Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.40 EUR), AMAG (-0.71 Prozent auf 28.10 EUR) und BAWAG (-0.70 Prozent auf 169.10 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’672 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.613 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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