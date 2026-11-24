ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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24.11.2026 15:58:16
Verluste in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Verluste
Der ATX Prime erleidet am Dienstag Verluste.
Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.91 Prozent leichter bei 3’082.09 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.116 Prozent fester bei 3’114.12 Punkten, nach 3’110.51 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’075.87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’124.62 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der ATX Prime 3’254.00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’431.72 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15.95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Addiko Bank (+ 4.76 Prozent auf 26.40 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.37 Prozent auf 3.89 EUR), Flughafen Wien (+ 1.60 Prozent auf 50.80 EUR), Palfinger (+ 0.94 Prozent auf 26.80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.93 Prozent auf 19.52 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-7.62 Prozent auf 101.80 EUR), Rosenbauer (-2.99 Prozent auf 52.00 EUR), Frequentis (-2.98 Prozent auf 65.10 EUR), Lenzing (-2.77 Prozent auf 9.48 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2.67 Prozent auf 69.20 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 237’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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