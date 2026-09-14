Marinomed Biotech Aktie 44956022 / ATMARINOMED6
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14.09.2026 09:28:15
Verluste in Wien: ATX Prime startet in der Verlustzone
So bewegt sich der ATX Prime am Morgen.
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.55 Prozent auf 3’360.37 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.053 Prozent auf 3’380.73 Punkte an der Kurstafel, nach 3’378.94 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3’381.70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’355.51 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’316.35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’085.80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’319.26 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 26.42 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 1.92 Prozent auf 69.00 EUR), STRABAG SE (+ 1.51 Prozent auf 107.80 EUR), CA Immobilien (+ 1.10 Prozent auf 22.95 EUR), Andritz (+ 0.48 Prozent auf 84.40 EUR) und OMV (+ 0.42 Prozent auf 72.15 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-9.38 Prozent auf 150.80 EUR), Polytec (-2.35 Prozent auf 4.98 EUR), AMAG (-1.45 Prozent auf 27.10 EUR), Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.40 EUR) und PORR (-1.08 Prozent auf 36.80 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 44’450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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