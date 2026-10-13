Verluste in Wien: ATX Prime startet im Minus

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0.17 Prozent auf 3’237.53 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3’238.32 Zählern und damit 0.146 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’243.06 Punkte).

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’235.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’248.61 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 3’378.94 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 3’179.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’360.28 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.80 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wienerberger (+ 1.96 Prozent auf 15.63 EUR), Lenzing (+ 1.23 Prozent auf 11.50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.22 Prozent auf 66.30 EUR), FACC (+ 0.99 Prozent auf 14.22 EUR) und BAWAG (+ 0.95 Prozent auf 169.60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-5.58 Prozent auf 203.00 EUR), Warimpex (-3.03 Prozent auf 0.48 EUR), Frequentis (-1.64 Prozent auf 66.00 EUR), ZUMTOBEL (-0.74 Prozent auf 4.04 EUR) und AMAG (-0.71 Prozent auf 28.10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 19’251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42.186 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch