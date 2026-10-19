Verluste in Wien: ATX Prime sackt am Mittag ab

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1.12 Prozent auf 3’183.68 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3’219.49 Zählern und damit 0.006 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’219.68 Punkte).

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’181.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’219.73 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 3’330.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 3’136.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 2’287.87 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19.77 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell OMV (+ 0.75 Prozent auf 74.30 EUR), AMAG (+ 0.33 Prozent auf 30.00 EUR), CPI Europe (+ 0.26 Prozent auf 15.26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.17 Prozent auf 29.45 EUR) und DO (+ 0.10 Prozent auf 197.40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5.10 Prozent auf 0.47 EUR), Rosenbauer (-3.15 Prozent auf 61.40 EUR), BAWAG (-2.26 Prozent auf 164.50 EUR), AT S (AT&S) (-2.07 Prozent auf 170.60 EUR) und Polytec (-2.04 Prozent auf 5.76 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 105’507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42.768 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch