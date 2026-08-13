Kapsch TrafficCom Aktie 3210136 / AT000KAPSCH9
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13.08.2026 15:58:16
Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Der ATX Prime kommt am vierten Tag der Woche nicht vom Fleck.
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.04 Prozent leichter bei 3’303.25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.003 Prozent auf 3’304.53 Punkte an der Kurstafel, nach 3’304.63 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3’299.82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’318.82 Punkten lag.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0.772 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 3’179.31 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Stand von 2’909.21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’361.64 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24.27 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 38.89 Prozent auf 2.50 EUR), Semperit (+ 2.33 Prozent auf 15.40 EUR), CA Immobilien (+ 1.25 Prozent auf 24.30 EUR), FACC (+ 1.21 Prozent auf 16.70 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.74 Prozent auf 122.80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Kapsch TrafficCom (-2.51 Prozent auf 4.66 EUR), AT S (AT&S) (-2.18 Prozent auf 161.60 EUR), Lenzing (-1.91 Prozent auf 23.15 EUR), Frequentis (-1.82 Prozent auf 75.40 EUR) und Wienerberger (-1.81 Prozent auf 20.60 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 150’031 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46.731 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.06 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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